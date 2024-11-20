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Тайвань вивчає можливість співпраці з Литвою у сфері БПЛА, попри тиск Китаю
12:10 20.11.2024 |
Тайвань направив до Литви делегацію для вивчення можливого партнерства в галузі технологій безпілотників, що може спровокувати напруженість у відносинах з Китаєм.
Міністр закордонних справ Лінь Цзя Лун разом із представниками 20 тайванських компаній-виробників дронів зараз перебуває у Вільнюсі, щоб зустрітися з урядовцями Литви та взяти участь у форумі з безпілотних систем.
Поміж тайванських компаній присутні Aerospace Industrial Development Corp., Thunder Tiger Corp., GEOSAT Aerospace & Technology Inc. і Mitac Holdings Corp.
На додаток до потенційної передачі технологій безпілотників, тайванська делегація, як повідомляється, прагне налагодити ділові зв'язки з європейськими компаніями, щоб зміцнити позиції Тайваню в глобальному ланцюжку постачання БПЛА. За очікуваннями, що делегація пробуде в балтійській державі до 24 листопада.
Литва, яка є ключовим гравцем у секторі БПЛА, вже поставила тисячі односторонніх ударних безпілотників Україні для підтримки її захисту від вторгнення Росії.
Варто зазначити, що візит Ліня може викликати різке несхвалення з боку Китаю, який тисне на країни, які мають дипломатичні відносини, щоб вони уникали взаємодії з Тайванем.
Комуністичний Китай вважає Китайську Республіку (себто Тайвань) сепаратистською провінцією і не виключає застосування сили для його так званого «возз'єднання» з материком.
Поїздка також може ускладнити дипломатичні відносини Литви з Китаєм після розриву, викликаного рішенням Вільнюса відкрити представництво Тайваню в країні.
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