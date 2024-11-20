Польща спрямує понад $730 млн на виробництво великокаліберних боєприпасів

Польський уряд схвалив виділення з бюджету понад $730 млн на збільшення обсягу виробництва великокаліберних боєприпасів, повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у вівторок.

"Розширення виробничої бази великокаліберних боєприпасів у Польщі стає фактом! Рада міністрів ухвалила законопроєкт, завдяки якому до Фонду капітальних інвестицій буде перераховано близько 3 млрд злотих ($731 млн в еквіваленті - ІФ-У)", - написав глава польського Міноборони у своєму офіційному X-акаунті.

"Дофінансування підприємств, відповідальних за виробництво боєприпасів, - це інвестиції в безпеку", - наголосив Косіняк-Камиш.