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Польща спрямує понад $730 млн на виробництво великокаліберних боєприпасів
09:27 20.11.2024 |
Польський уряд схвалив виділення з бюджету понад $730 млн на збільшення обсягу виробництва великокаліберних боєприпасів, повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у вівторок.
"Розширення виробничої бази великокаліберних боєприпасів у Польщі стає фактом! Рада міністрів ухвалила законопроєкт, завдяки якому до Фонду капітальних інвестицій буде перераховано близько 3 млрд злотих ($731 млн в еквіваленті - ІФ-У)", - написав глава польського Міноборони у своєму офіційному X-акаунті.
"Дофінансування підприємств, відповідальних за виробництво боєприпасів, - це інвестиції в безпеку", - наголосив Косіняк-Камиш.
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