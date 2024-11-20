Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ердоган закликав НАТО «розглянути» зміни до ядерної доктрини РФ

 
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що у НАТО повинні звернути увагу на нещодавню зміну ядерної доктрини Росії, яка суттєво знизила поріг ядерного удару.

Про це Ердоган сказав на пресконференції на саміті "Групи двадцяти" в бразильському Ріо-де-Жанейро, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Milliyet.

Турецький лідер застеріг, що війна із застосуванням ядерної зброї, навряд чи "має позитивний бік", і висловив сподівання на "якнайшвидше досягнення остаточного припинення вогню між Україною та Росією".

"Я думаю, що заява Росії (зміна ядерної доктрини. - Ред.) - це, перш за все, захід, спрямований проти ставлення проти неї самої, проти звичайних озброєнь (імовірно, ідеться про передбачену можливість ядерну удару у відповідь на неядерний. - Ред.)", - додав Ердоган.

Він вважає, що цей крок Москви "повинен бути розглянутий офіційними особами НАТО, цей крок повинен бути оцінений".

"Перш за все, Росія має силу захистити себе, вона має заходи для захисту, вона повинна їх мати. Так само і ми, як країна НАТО, також повинні захищати себе і вживати заходів для свого захисту", - підсумував президент Туреччини.

Раніше у вівторок стало відомо, що правитель Росії Владімір Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Це стало черговою спробою Москви вдатись до ядерного шантажу, що вона неодноразово робила з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Очільник Військового комітету НАТО, нідерландець Роб Бауер говорив, що якби західних лідерів не сковував у рішеннях ризик застосування Росією ядерної зброї, вони пішли би і на залучення своїх військ, щоб допомогти Україні у війні.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3310
  0,0405
 0,10
EUR
 1
 43,6910
  0,0565
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0072  0,03 0,08 41,6288  0,05 0,12
EUR 43,4760  0,04 0,08 44,2172  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,02 0,04 41,3750  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес