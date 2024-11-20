Фінансові новини
- |
- 20.11.24
- |
- 11:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ердоган закликав НАТО «розглянути» зміни до ядерної доктрини РФ
23:52 19.11.2024 |
Про це Ердоган сказав на пресконференції на саміті "Групи двадцяти" в бразильському Ріо-де-Жанейро, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Milliyet.
Турецький лідер застеріг, що війна із застосуванням ядерної зброї, навряд чи "має позитивний бік", і висловив сподівання на "якнайшвидше досягнення остаточного припинення вогню між Україною та Росією".
"Я думаю, що заява Росії (зміна ядерної доктрини. - Ред.) - це, перш за все, захід, спрямований проти ставлення проти неї самої, проти звичайних озброєнь (імовірно, ідеться про передбачену можливість ядерну удару у відповідь на неядерний. - Ред.)", - додав Ердоган.
Він вважає, що цей крок Москви "повинен бути розглянутий офіційними особами НАТО, цей крок повинен бути оцінений".
"Перш за все, Росія має силу захистити себе, вона має заходи для захисту, вона повинна їх мати. Так само і ми, як країна НАТО, також повинні захищати себе і вживати заходів для свого захисту", - підсумував президент Туреччини.
Раніше у вівторок стало відомо, що правитель Росії Владімір Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.
Це стало черговою спробою Москви вдатись до ядерного шантажу, що вона неодноразово робила з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
Очільник Військового комітету НАТО, нідерландець Роб Бауер говорив, що якби західних лідерів не сковував у рішеннях ризик застосування Росією ядерної зброї, вони пішли би і на залучення своїх військ, щоб допомогти Україні у війні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський ініціює встановлення рамок-металошукачів у школах і громадських будівлях
|Байден схвалив постачання протипіхотних мін для України, - The Washington Post
|Посольство США в Україні буде закрито в середу через загрозу значної повітряної атаки
|Фредеріксен: Данія передасть Україні ще дві партії F-16
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Росії атакували ще один арсенал та завод з виробництва дронів, – РНБО
|У РФ дрони вдарили по складу снарядів за 700 км від кордону
|Голова Центробанку Росії заявила про вичерпання майже всіх ресурсів економіки
|Боррель визнав невдачу спроб розблокувати EUR6,6 млрд з Європейського фонду миру через Угорщину
|Польща спрямує понад $730 млн на виробництво великокаліберних боєприпасів
|У США не бачать ознак, що Росія готує ядерний удар по Україні
Бізнес
|У Британії створили штучний інтелект, який імітує бабусю та виснажує телефонних шахраїв
|Bugatti W16 Mistral став найшвидшим родстером у світі, розігнавшись до 453.91 км/год
|Вся серія Galaxy S25 отримає чипсет Snapdragon 8 Elite: чому Samsung відмовиться від Exynos
|Google запустить «адреси-одноразки» для конфіденційності основної електронної пошти і захисту від спаму
|США виділяє субсидію виробнику чипів TSMC на 6,6 мільярда доларів перед поверненням Трампа
|Ford скорочує виробництво нових електромобілів у Німеччині через низький попит
|Через Трампа люди тікають із Twitter/X: кількість користувачів соцмережі Bluesky стрімко зростає