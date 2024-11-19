Фінансові новини
- |
- 19.11.24
- |
- 23:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд над Трампом у Нью-Йорку: Вирок пропонують відкласти до кінця його президентства
23:45 19.11.2024 |
Прокурори Нью-Йорка запропонували відкласти оголошення вироку у справі проти обраного президента США Дональда Трампа, де йому інкримінують порушення правил фінансування кампанії 2016 року задля виплати порнозірці Стормі Деніелс.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Обвинувачення виступило проти клопотання адвокатів Трампа закрити кримінальну справу проти нього, посилаючись на те, що він стане президентом США й користуватиметься імунітетом.
Вони запропонували головуючому судді у справі Хуану Мерчану встановити новий крайній термін для клопотань обох сторін - 9 грудня - та розглянути його варіанти, за яких справа не повинна бути закрити.
Один із них - "відтермінування всіх кримінальних проваджень, що залишилися, до закінчення майбутнього президентського терміну відповідача".
Нагадаємо, йдеться про так звану справу про "порногроші", у якій у травні Трампа визнали винним за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації з метою приховати виплату 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами в США 2016 року про сексуальний контакт, який, за її словами, вона мала з Трампом роками раніше.
Як писала "ЄвроПравда", справа про "порногроші" була єдиною, в якій вирок Трампу могли оголосити до президентських виборів у США: за рештою досі не почались навіть слухання по суті.
Дата винесення вироку обраному президенту наразі не змінилась - 26 листопада. Але якщо Мерчан схвалить клопотання прокурорів, вона буде вчергове відкладена.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Байдена вважають, що Україні мобілізація військових потрібна більше, ніж нова зброя
ТОП-НОВИНИ
|З яким бюджетом житиме Україна у 2025-му: остаточний варіант
|МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 6-й перегляд програми EFF - Фонд
|Рада ухвалила в другому читанні та в цілому держбюджет-2025 - Шмигаль
|ЗСУ вперше завдали удару 6 ракетами ATACMS по Брянській області – Міноборони рф
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Байдена вважають, що Україні мобілізація військових потрібна більше, ніж нова зброя
|Росіянам списуватимуть кредитні борги за відправку на війну проти України
|Суд над Трампом у Нью-Йорку: Вирок пропонують відкласти до кінця його президентства
|Reuters: Росія перехопила тільки 2 з 8 ракет ATACMS, випущених Україною
|Санкції працюють: Російський рубль вперше за рік впав ниже позначки 100 руб. за долар
|Держави ЄС погодили співпрацю для розробки ППО, дронів-камікадзе та РЕБ
Бізнес
|Bugatti W16 Mistral став найшвидшим родстером у світі, розігнавшись до 453.91 км/год
|Вся серія Galaxy S25 отримає чипсет Snapdragon 8 Elite: чому Samsung відмовиться від Exynos
|Google запустить «адреси-одноразки» для конфіденційності основної електронної пошти і захисту від спаму
|США виділяє субсидію виробнику чипів TSMC на 6,6 мільярда доларів перед поверненням Трампа
|Ford скорочує виробництво нових електромобілів у Німеччині через низький попит
|Через Трампа люди тікають із Twitter/X: кількість користувачів соцмережі Bluesky стрімко зростає
|Міжнародна Рада фінстабільності: ШІ може становити загрозу для фінансових ринків