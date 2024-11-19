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АНАЛІТИКА

Міністр оборони Китаю відмовився зустрітися зі своїм американським колегою, - Defense News

 

Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь скасував зустріч з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Вона мала відбутись цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DefenseNews.

За даними ЗМІ, у міністрів оборони США та Китаю цього тижня була запланована зустріч. Однак це вперше за рік, коли Пекін призупинив військові переговори на високому рівні.

Як розповіло джерело видання, Пентагон запропонував зустрітися, але Китай відмовився, посилаючись на заперечення щодо продажу американських озброєнь Тайваню.

Він також засумнівався у щирості цієї причини і послався на інші аргументи Китаю для припинення переговорів в останні роки: санкції, криза зі шпигунськими кулями і візит колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню в 2022 році.

Раніше РБК-Україна писало про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на сильному занепокоєнні США з приводу підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази на переговорах з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Блінкен заявив, що розмови Пекіна про мир в Україні "не мають сенсу".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

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