Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бундестаг знову розгляне пропозицію про передачу Україні Taurus

 

Парламент Німеччини вкотре розгляне пропозицію щодо початку постачання далекобійних ракет Taurus Україні. Відповідну ініціативу винесе до голосування Вільна демократична партія.

Про це заявив лідер фракції ВДП Крістіан Дюрр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

За словами Дюрра, відповідну пропозицію винесуть на розгляд Бундестагу вже наступного тижня.

"Уряд США вживає рішучих заходів у питанні дозволу використання ракет ATACMS. Німеччина має наслідувати цей приклад і поставити Taurus Україні", - зазначив він.

У свою чергу лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер, якого канцлер Олаф Шольц нещодавно звільнив із посади міністрів фінансів, також підтримав постачання Taurus.

"Канцлер завжди виступав проти самостійних дій. Тепер він опинився в ізоляції. США та інші країни йдуть попереду. Німеччина має слідувати за ними", - зазначив Лінднер.

Taurus для України

Варто зауважити, що Німеччина відмовляється надавати Україні ракети Taurus, оскільки проти виступає канцлер Олаф Шольц.

22 лютого цього року стало відомо, що німецький парламент підтримав проект резолюції із закликом до уряду Німеччини розпочати постачання зброї далекого радіусу дії . При цьому конкретно про Taurus у документі не йшлося.

Вкотре пропозицію про передачу Україні Taurus Бундестаг розгляне після того, як США дозволили українським воїнам використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по російській території.азначив Лінднер.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3310
  0,0405
 0,10
EUR
 1
 43,6910
  0,0565
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,03 0,07 41,6792  0,01 0,03
EUR 43,5120  0,10 0,24 44,2428  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,02 0,04 41,3750  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес