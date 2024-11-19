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Бундестаг знову розгляне пропозицію про передачу Україні Taurus
23:15 19.11.2024 |
Парламент Німеччини вкотре розгляне пропозицію щодо початку постачання далекобійних ракет Taurus Україні. Відповідну ініціативу винесе до голосування Вільна демократична партія.
Про це заявив лідер фракції ВДП Крістіан Дюрр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .
За словами Дюрра, відповідну пропозицію винесуть на розгляд Бундестагу вже наступного тижня.
"Уряд США вживає рішучих заходів у питанні дозволу використання ракет ATACMS. Німеччина має наслідувати цей приклад і поставити Taurus Україні", - зазначив він.
У свою чергу лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер, якого канцлер Олаф Шольц нещодавно звільнив із посади міністрів фінансів, також підтримав постачання Taurus.
"Канцлер завжди виступав проти самостійних дій. Тепер він опинився в ізоляції. США та інші країни йдуть попереду. Німеччина має слідувати за ними", - зазначив Лінднер.
Taurus для України
Варто зауважити, що Німеччина відмовляється надавати Україні ракети Taurus, оскільки проти виступає канцлер Олаф Шольц.
22 лютого цього року стало відомо, що німецький парламент підтримав проект резолюції із закликом до уряду Німеччини розпочати постачання зброї далекого радіусу дії . При цьому конкретно про Taurus у документі не йшлося.
Вкотре пропозицію про передачу Україні Taurus Бундестаг розгляне після того, як США дозволили українським воїнам використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по російській території.азначив Лінднер.
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