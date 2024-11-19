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АНАЛІТИКА

Росіян хочуть змусити працювати понаднормово через дефіцит кадрів

 

У Росії необхідно зняти обмеження на понаднормову роботу через гострий дефіцит кадрів.

Про це заявив глава Мінекономрозвитку Максим Решетніков, повідомляє The Moscow Times

"Ви знаєте, у нас зараз 120 годин (на рік понаднормової роботи дозволено). При цьому люди хочуть працювати більше, підприємства готові більше платити", - сказав Решетніков на з'їзді міністрів економіки суб'єктів РФ.

За його словами, уряд готує пропозицію щодо зняття обмежень на понаднормову роботу і збирається домовитися про конкретні умови з профспілками. Після цього в Держдуму буде направлено законопроєкт із поправками до Трудового кодексу.

Також Решетніков запропонував зняти "зайві обмеження" на роботу жінок, молоді та старшого покоління.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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