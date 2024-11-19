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Росіян хочуть змусити працювати понаднормово через дефіцит кадрів
15:47 19.11.2024 |
У Росії необхідно зняти обмеження на понаднормову роботу через гострий дефіцит кадрів.
Про це заявив глава Мінекономрозвитку Максим Решетніков, повідомляє The Moscow Times
"Ви знаєте, у нас зараз 120 годин (на рік понаднормової роботи дозволено). При цьому люди хочуть працювати більше, підприємства готові більше платити", - сказав Решетніков на з'їзді міністрів економіки суб'єктів РФ.
За його словами, уряд готує пропозицію щодо зняття обмежень на понаднормову роботу і збирається домовитися про конкретні умови з профспілками. Після цього в Держдуму буде направлено законопроєкт із поправками до Трудового кодексу.
Також Решетніков запропонував зняти "зайві обмеження" на роботу жінок, молоді та старшого покоління.
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