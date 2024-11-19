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FT: ЄС вимагатиме від китайського бізнесу ділитися технологіями в обмін на субсидії
14:28 19.11.2024 |
Європейський Союз планує змусити китайські компанії передавати інтелектуальну власність європейському бізнесу в обмін на субсидії ЄС. Про це пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.
За словами двох високопосадовців ЄС, нові критерії, що вимагають від китайського бізнесу мати заводи в Європі та ділитися технологічними винаходами, будуть вперше застосовані в тендері на отримання грантів на суму 1 млрд євро на розробку акумуляторів у грудні.
За їхніми словами, цей пілотний проєкт може бути поширений на інші схеми субсидування ЄС. Критерії також можуть бути змінені до початку тендеру.
Люди, близькі до новообраного президента США Дональда Трампа, заявили, що він чинитиме тиск на ЄС, щоб блок наслідував його приклад і встановив більше бар'єрів для китайських товарів та інвестицій.
Якщо Трамп продовжить погрожувати тарифами 60% на китайський експорт, Пекін, ймовірно, спробує перенаправити його в інші регіони, такі як ЄС, який, своєю чергою, буде шукати заходи, щоб зупинити цей потік.
Посилений контроль за імпортом китайських технологій вже стимулював такі компанії, як CATL, створити гігафабрики в Європі. Вона інвестувала мільярди євро у заводи в Угорщині та Німеччині.
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