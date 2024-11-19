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АНАЛІТИКА

США, Велика Британія, Австралія домовилися в межах AUKUS про спільне розроблення гіперзвукової зброї

 

США, Велика Британія, Австралія в межах оборонного партнерства AUKUS вестимуть розроблення та спільні випробування гіперзвукових озброєнь, ідеться в оприлюдненому в понеділок пресрелізі Пентагону.

"Під час реалізації "Компонента 2" AUKUS усі три країни задіюватимуть випробувальні об'єкти одна одної та ділитимуться технічною інформацією з метою реалізовувати проєкт льотних випробувань та експериментів із гіперзвуком", - наголошується в документі.

Сторони планують об'єднати наявні у Вашингтона, Лондона і Канберри напрацювання в межах цього проєкту. Очікується, що до 2028 року сторони проведуть шість спільних льотних випробувань при фінансуванні в $252 млн. При цьому мова піде про технології, потрібні і для наступальних, і для оборонних озброєнь.

Співпраця має прискорити розвиток таких базових для гіперзвукової зброї технологій, як жароміцні сплави, вдосконалені рухові установки, системи наведення та управління.

Крім того, проєкт має допомогти в розвитку спільного потенціалу стримування США, Великої Британії, Австралії та виробленні вимог до розвитку і постачання гіперзвукової зброї.

У вересні 2021 року США, Австралія та Велика Британія оголосили про створення тристороннього партнерства в галузі безпеки - AUKUS. Потім учасники AUKUS оприлюднили розрахований на десятиліття проєкт постачання Канберрі атомних підводних човнів. Пакт також передбачає співпрацю в галузі розвитку та інших військових технологій.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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