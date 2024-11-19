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Глава Міноборони Німеччини підозрює диверсію у пошкодженні кабелів у Балтійському морі
12:06 19.11.2024 |
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підозрює, що пошкодження двох кабелів зв'язку у Балтійському морі було диверсією.
Його заяву наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".
Перед консультаціями міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі Пісторіус, коментуючи інцидент з пошкодженням кабелів, сказав, що це була "гібридна дія".
"Ми також маємо припустити, що це могла бути диверсія", - зазначив німецький міністр.
Він також вважає малоймовірним, що кабелі були пошкоджені випадково. Швидше, це "явна ознака того, що тут щось відбувається", додав Пісторіус.
Раніше стало відомо про пошкодження кабелю зв'язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною.
Кабель довжиною майже 1200 кілометрів є єдиним у своєму роді прямим зв'язком між Фінляндією і Центральною Європою і проходить поряд з іншими важливими об'єктами інфраструктури, зокрема газопроводами та електрокабелями.
Згодом повідомляли про пошкодження кабелю зв'язку між Литвою та Швецією, що пролягає у Балтійському морі.
Фінляндія, Німеччина та Швеція розслідують пошкодження одразу двох кабелів зв'язку, що проходять по дну Балтійського моря.
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