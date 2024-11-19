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АНАЛІТИКА

Імпорт Індією російських алмазів у вересні впав майже у 25 разів

 

Імпорт алмазів з Росії до Індії у вересні впав на 96% (майже в 25 разів) порівняно з даними річної давності, становивши 37 тис. карат, повідомило міністерство торгівлі та промисловості Індії. Роком раніше було ввезено 917 тис. карат.

Цей обсяг оцінювали в $1,5 млн проти $112 млн роком раніше.

У вересні сумарний імпорт Індією алмазів був лише на 23% нижчим за минулорічні дані, становивши 1,43 млн карат. Алмазна галузь перебуває зараз у тривалій кризі, хоча російська "АЛРОСА" очікує відновлення попиту наприкінці року на тлі нормалізації запасів гранувальників.

Найбільшими постачальниками алмазів в Індію залишаються ОАЕ, Гонконг і Бельгія. Також Гонконг, який до 2022 року поступався Росії за обсягом поставок алмазів, продовжує збільшувати свою частку. У вересні Гонконг ввіз алмази на суму $448 млн (на 5% нижче за дані 2023 року). Імпорт з ОАЕ впав на 12% р/р, з Бельгії - на 16%, до $581 млн і $186 млн відповідно.

Імпорт російських алмазів став знижуватися у річному порівнянні з квітня цього року. До цього динаміка була іншою: у березні імпорт був у 2,3 раза більшим за дані 2023 року, становив 728 тис. каратів, у лютому - на 85% вищим за р/р (1,81 млн каратів), а в січні - на 14% вищим (400 тис. каратів), що учасники ринку пояснювали розпродажем запасів до набрання чинності санкціями G7 щодо російської алмазної продукції.

З 1 березня цього року набув чинності другий етап санкцій країн G7 щодо російських дорогоцінних каменів. Після введення з 1 січня прямої заборони на імпорт алмазів і діамантів безпосередньо з Росії з 1 березня вона поширилася на діаманти від 1 карата, ограновані з російських алмазів у третіх країнах. Це найбільш чутливий захід із санкційного пакета країн "сімки", на які припадає 70% світового роздрібного ринку діамантів.

Індія є найбільшим виробником діамантів у світі, тут виробляється 9/10 усіх діамантів у світі, переважно дрібних, сировиною для яких традиційно були російські камені.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Індія, Росія
 

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