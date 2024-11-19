Фінансові новини
- |
- 19.11.24
- |
- 17:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Імпорт Індією російських алмазів у вересні впав майже у 25 разів
10:43 19.11.2024 |
Імпорт алмазів з Росії до Індії у вересні впав на 96% (майже в 25 разів) порівняно з даними річної давності, становивши 37 тис. карат, повідомило міністерство торгівлі та промисловості Індії. Роком раніше було ввезено 917 тис. карат.
Цей обсяг оцінювали в $1,5 млн проти $112 млн роком раніше.
У вересні сумарний імпорт Індією алмазів був лише на 23% нижчим за минулорічні дані, становивши 1,43 млн карат. Алмазна галузь перебуває зараз у тривалій кризі, хоча російська "АЛРОСА" очікує відновлення попиту наприкінці року на тлі нормалізації запасів гранувальників.
Найбільшими постачальниками алмазів в Індію залишаються ОАЕ, Гонконг і Бельгія. Також Гонконг, який до 2022 року поступався Росії за обсягом поставок алмазів, продовжує збільшувати свою частку. У вересні Гонконг ввіз алмази на суму $448 млн (на 5% нижче за дані 2023 року). Імпорт з ОАЕ впав на 12% р/р, з Бельгії - на 16%, до $581 млн і $186 млн відповідно.
Імпорт російських алмазів став знижуватися у річному порівнянні з квітня цього року. До цього динаміка була іншою: у березні імпорт був у 2,3 раза більшим за дані 2023 року, становив 728 тис. каратів, у лютому - на 85% вищим за р/р (1,81 млн каратів), а в січні - на 14% вищим (400 тис. каратів), що учасники ринку пояснювали розпродажем запасів до набрання чинності санкціями G7 щодо російської алмазної продукції.
З 1 березня цього року набув чинності другий етап санкцій країн G7 щодо російських дорогоцінних каменів. Після введення з 1 січня прямої заборони на імпорт алмазів і діамантів безпосередньо з Росії з 1 березня вона поширилася на діаманти від 1 карата, ограновані з російських алмазів у третіх країнах. Це найбільш чутливий захід із санкційного пакета країн "сімки", на які припадає 70% світового роздрібного ринку діамантів.
Індія є найбільшим виробником діамантів у світі, тут виробляється 9/10 усіх діамантів у світі, переважно дрібних, сировиною для яких традиційно були російські камені.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 6-й перегляд програми EFF - Фонд
|Рада ухвалила в другому читанні та в цілому держбюджет-2025 - Шмигаль
|ЗСУ вперше завдали удару 6 ракетами ATACMS по Брянській області – Міноборони рф
|Зеленський розкрив масштаби виробництва Україною боєприпасів: 2,5 млн з початку року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нові дрони з Німеччини: за що їх прозвали «міні-Таурус»?
|Путіну бракує грошей на війну: Росіянам різко підвищать штрафи за порушення правил дорожнього руху
|Данія виділить 1 млрд данських крон на оборонну промисловість України
|Британія виділила близько 9,5 млн доларів на дрони для України
|Угода в $4 млрд на ринку дронів: виробник Switchblade купує оборонну компанію
|Банки Китаю стали масово блокувати рахунки російським компаніям за підсанкційними юридичними адресами
Бізнес
|Bugatti W16 Mistral став найшвидшим родстером у світі, розігнавшись до 453.91 км/год
|Вся серія Galaxy S25 отримає чипсет Snapdragon 8 Elite: чому Samsung відмовиться від Exynos
|Google запустить «адреси-одноразки» для конфіденційності основної електронної пошти і захисту від спаму
|США виділяє субсидію виробнику чипів TSMC на 6,6 мільярда доларів перед поверненням Трампа
|Ford скорочує виробництво нових електромобілів у Німеччині через низький попит
|Через Трампа люди тікають із Twitter/X: кількість користувачів соцмережі Bluesky стрімко зростає
|Міжнародна Рада фінстабільності: ШІ може становити загрозу для фінансових ринків