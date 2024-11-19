Макрон назвав «правильним» рішення США дозволити Україні бити ATACMS по РФ

Президент США Джо Байден ухвалив "правильне рішення", дозволивши Україні використовувати американську зброю для нанесення ударів по території Росії, вважає президент Франції Еммануель Макрон.

Як пише Politico, Макрон зазначив, що новий крок Байдена був зроблений у відповідь на залучення солдатів з Північної Кореї до війни РФ проти України. "Росія - єдина держава, яка прийняла ескалаційне рішення... Саме це призвело до рішення США", - сказав французький президент у кулуарах саміту G20 в Ріо-де-Жанейро.

МЗС Франції про удари SCALPами по РФ

Напередодні французьке видання Le Figaro написало, що після рішення Байдена Франція та Великобританія зняли зі Збройних сил України (ЗСУ) заборону на удари вглиб території РФ далекобійними ракетами SCALP/Storm Shadow.

У міністерстві закордонних справ Франції прямо не підтвердили цю інформацію. "Ми відкрито сказали, що це варіант, який ми розглянемо, якщо це дозволить вражати цілі, звідки Росія зараз атакує територію України. Тож нічого нового", - прокоментував журналістам міністр Жан-Ноель Барро.