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Фінляндія, Німеччина та Швеція розслідують пошкодження кабелів зв'язку у Балтійському морі
09:16 19.11.2024 |
Фінляндія, Німеччина та Швеція розслідують пошкодження одразу двох кабелів зв'язку, що проходять по дну Балтійського моря.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.
Після появи інформації про другий пошкоджений кабель - між Швецією та Литвою - в уряді Швеції прокоментували, що інциденти розслідуються.
"Можемо підтвердити, що відповідні шведські органи влади розслідують ці події, - прокоментував міністр цивільного захисту Карл-Оскар Болін. - На тлі складної безпекової ситуації уряд пильно стежить за розвитком подій... Потрібно з'ясувати, чому у Балтійському морі перестали працювати одразу два кабелі".
У Збройних силах Швеції зазначили, що також стежать за розвитком подій та на зв'язку з іншими союзниками.
Фінляндія і Німеччина у спільній заяві з приводу інциденту натякнули, що підозрюють диверсію.
"Загрозою для європейської безпеки є не лише загарбицька війна Росії проти України, а й гібридна війна з боку гравців з недружніми намірами", - зазначили вони.
Із коментарів для преси від операторів, чиї кабелі постраждали, відомо, що "фінський" кабель припинив нормально функціонувати орієнтовно з 3 ночі за місцевим часом у понеділок, а зі шведсько-литовським проблеми почалися ще вранці у неділю.
У фінській Cinia зазначили, що несправність найімовірніше зумовлена якимось зовнішнім впливом і не можна виключати у тому числі диверсії, проте вибухів у районі пошкодження не фіксували.
Нагадаємо, спершу у понеділок стало відомо про пошкодження кабеля зв'язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря поруч з "Північним потоком" та сполучає Фінляндію з Німеччиною.
Восени 2023 році у Фінській затоці зазнав пошкоджень підводний трубопровід з Фінляндії до Естонії та кабель оператора зв'язку. Винуватцем проблеми вважають китайське судно, яке могло порвати їх якорем, що волікся по дну. Розслідування інциденту досі триває.
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