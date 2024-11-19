Глава МЗС Великобританії на Раді безпеки ООН: Путін реагує лише на силу

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі наголосив, що через 1000 днів після повномасштабного вторгнення Володимира Путіна Сполучене Королівство тримає Україну в центрі уваги.

"Кремль хоче занурити Україну в темряву. Але ми маємо відстоювати світло її свободи. Україна та її партнери хочуть миру відповідно до Статуту ООН, який об'єднує нас сьогодні. Але ми знаємо, що Путін реагує лише на силу. Щоб мати міцний світ, міцну безпеку, ми маємо бути такими ж сильними, згуртованими, терплячими та рішучими, як український народ", - сказав він на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у понеділок.

Леммі додав, що його "послання Володимиру Путіну просте: ми ніколи не перестанемо протистояти російській агресії на кожному кроці".

"Через 1000 днів ми, як і раніше, підтримуємо Україну. Через 1000 днів ми як і раніше виступаємо за міжнародний порядок. Через 1000 днів ми як і раніше виступаємо за принципи, на яких була заснована ООН. Через 1000 днів ми готові протистояти вашій агресії так само, як і в той день, коли ви почали цю безглузду війну", - заявив міністр.

Також він наголосив, що немає жодної еквівалентності та порівняння між "безрозсудними державами", які підтримують незаконну агресію РФ, і тими, хто підтримує Україну у захисті її суверенітету.

Леммі зазначив, що Великобританія підтримують Україну не лише задля безпеки українського народу, безпеки Європи, а й заради того, "що має піклуватися кожен член ООН". "Право бути суверенною, незалежною країною, вільною вибирати своє майбутнє, захищати свої кордони та протистояти агресії... І якщо Путін не зазнає невдачі, я вважаю, що ми зіткнемося з ним через Україну. Якщо Путін не зазнає невдачі, ми можемо поринути у світ, у якому принципи, закріплені у Статуті ООН, втратить свій сенс", - наголосив він.

Міністр зазначив, що "якщо хтось сумнівався у намірах Путіна, то масована ракетна атака на Україну та її енергетичну інфраструктуру у ці вихідні має послужити нагадуванням".

"Як відчайдушний гравець, Путін поставив усе на цю незаконну війну. Путін втратив так багато солдатів, 1000 днів війни, яку він думав виграти за лічені дні, тепер він звертається до Північної Кореї за підкріпленням та до Ірану за балістичними ракетами. Ці дії мають отримати тверда відповідь", - закликав Леммі.