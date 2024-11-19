Найбільший хімічний концерн Польщі займеться виробництвом вибухівки

Польща налагодить виробництво нітроцелюлози та пороху, необхідних для великокаліберних боєприпасів. Відповідну угоду у понеділок, 18 листопада, підписали Агентство промислового розвитку, Grupa Azoty, Polska Grupa Zbrojeniowa і Mesko, повідомило Міністерство оборони Польщі.

За словами віцепрем'єра і міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша, розвиток потужностей з виробництва вибухових речовин має вирішальне значення для майбутнього виробництва боєприпасів у Польщі.

Глава Міноборони також заявив про плани збудувати в країні завод із виробництва боєприпасів.

"Польща - велика країна і повинна мати можливість виробляти 155-мм боєприпаси самостійно. Наша мета - не один завод, а кілька, і працювати з партнерами НАТО та ЄС, щоб об'єднати зусилля", - заявив польський міністр.

За його словами, уряд виділить близько 3 млрд злотих (майже 700 млн євро) на будівництво заводу з виробництва боєприпасів.

Як зазначає Dziennik Polski, ідея виробляти вибухівку є спробою витягнути найбільший хімічний концерн Польщі Grupa Azoty з фінансової кризи.

"Було б гріхом не скористатися такою бізнес-можливістю і не зайнятися цим новим напрямком. Ми розглядаємо цей напрямок як один із важливих елементів майбутніх позитивних результатів діяльності Grupa Azoty", - визнав Адам Лешкевич, президент компанії.

Від імені групи та партнерів він заявив про повну готовність працювати над новим проєктом, щоб, за його словами, він міг швидко перейти від угоди про наміри до етапу реалізації.

Роботи з будівництва нових потужностей планують розпочати у Тарнуві приблизно за рік.

Grupa Azoty - один із найбільших хімічних холдингів у Європі, що спеціалізується на випуску азотних і складних добрив, а також конструкційних пластиків, оксоспиртів і пластифікаторів. Найбільшим акціонером Grupa Azoty є державне казначейство Польщі (33%).