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Британія посилила санкції проти Ірану через допомогу Росії
18:02 18.11.2024 |
Велика Британія у понеділок, 18 листопада, оголосила про додаткові санкції проти Ірану у відповідь на передання іранських балістичних ракет Росії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив британський уряд.
Нові санкції Британії передбачають замороження активів іранської національної авіакомпанії Iran Air, "що ще більше обмежить її прямі регулярні комерційні авіаперевезення до і з Великої Британії".
Додатково Лондон накладає санкції проти судноплавного перевізника Ірану Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) і російського вантажного судна "Порт Оля-3", причетних до транспортування іранських балістичних ракет Росії.
Ці заходи настали за першими кроками, вжитими урядом Британії 10 вересня у відповідь на передачу Іраном балістичних ракет Росії, які передбачали скасування двосторонніх домовленостей про повітряне сполучення та зміни санкційного режиму.
ЄС 18 листопада також заявив про посилення санкцій проти Ірану у зв'язку з його військовою підтримкою загарбницької війни Росії проти України.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі стверджував, що його країна не надавав Росії балістичних ракет.
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