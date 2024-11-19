Росіяни встановили рекорд з купівлі горілки та вина

Роздрібний продаж алкоголю в Росії за 10 місяців досяг максимального показника за весь час ведення офіційної статистики, яку почали збирати в 2017 році.

За даними Росалкогольтютюнрегулювання, із січня по жовтень росіяни купили 184,2 млн декалітрів (1 дал - 10 л), передає The Moscow Times.

Зазначається, що це на 21% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Зокрема, рекордний продаж продемонструвала горілка - лише за десять місяців росіяни купили 62,5 млн дал цього напою, що також стало найбільшим показником за сотанні сім років.

Також рекорд встановили продажі тихих та ігристих вин. Тихого вина в роздріб за десять місяців було продано 46,9 млн дал. Продажі ігристого за десять місяців 2024 року зросли до 16,3 млн дал, що на 10,9% більше рік до року і на 61%, ніж за аналогічний період 2017-го.

Крім того, росіяни збільшили купівлю лікеро-горілчаних виробів (настоянок, наливок, лікерів, бальзамів тощо) та іншого міцного алкоголю (віскі, рому, джину, кальвадосу тощо). З початку 2024 року їх продажі склали 13,2 та 11,3 млн відповідно, що на 16,6% та 15,7% більше, ніж роком раніше.

Як зазначав директор російського Центру досліджень федерального та регіонального ринків алкоголю Вадим Дробіз, з 2016 року споживання горілки у Росії залишалося стабільним. Однак у 2022 році, на тлі російського вторгнення в Україну, продаж горілки досяг рекордних значень, що характерно для кризових періодів. На думку експерта, зростання споживання алкоголю продовжиться щонайменше до закінчення війни в Україні.

Раніше стало відомо, що російська влада готує підвищення мита на вино з "недружніх" країн до 50%.

До того повідомлялося, що Міністерство фінансів Росії запропонувало з 2025 року підвищити мінімальну закупівельну ціну на алкоголь. Відтак, мінімальна ціна на горілку об'ємом 0,5 літра становитиме 349 руб.

Також нагадаємо, що кількість барів, пабів та "рюмочних" у січні-жовтні 2024 року по всій Росії збільшилася на 23%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 9,2 тис. закладів.