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Санкції працюють: Експорт російської сталі різко впав
16:14 18.11.2024 |
Росія за січень-вересень 2024 року різко скоротила поставки сталевої продукції за кордон. Так, на експорт було відправлено 14,1 млн тонн, що на 22% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Найсильніше за звітний період просів експорт сталевих труб - на 41% рік до року, пише російська газета "Вєдомості".
Експорт напівфабрикатів (заготівлі та сляби) знизилися на 24%, а в сегменті прокату найбільше падіння зафіксовано у продукції з покриттями - 49%. Відвантаження гарячекатаного прокату зменшилися на 12%, холоднокатаного - на 15%.
Єдиною номенклатурою російського експорту, що продемонструвала зростання за дев'ять місяців цього року, стали металовироби - обсяг їхнього експорту збільшився на 47% рік до року.
Як зазначається, на динаміці експортних поставок продовжують позначатися санкції за розв'язану Росією війну проти України, курсові різниці та експортні мита, які російський уряд запровадив із жовтня 2023 року.
Також повідомляється, що рентабельність експорту російської сталі перебуває на рівні 12-15%
У середині жовтня стало відомо, що Туреччина оголосила про введення мита на сталеву продукцію російського походження, якої в минулому закупила на $3,1 млрд. Відтепер ці поставки будуть оподатковуватись додатково - від 6% до 9% залежно від виробника.
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