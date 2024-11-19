Фінансові новини
- |
- 19.11.24
- |
- 02:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Іранські порти на Каспійському морі потрапили під санкції ЄС
16:12 18.11.2024 |
Рада ЄС 18 листопада вирішила розширити сферу застосування санкцій проти Ірану у зв'язку з його військовою підтримкою загарбницької війни Росії проти України.
Про це, як пише "Європейська правда", проінформувала пресслужба Ради ЄС.
Рішення спрямоване на використання суден і портів для передачі БПЛА, ракет і пов'язаних з ними технологій та компонентів іранського виробництва.
Нововведення запроваджує заборону на експорт, передачу, постачання або продаж з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються у розробці та виробництві ракет і БПЛА.
ЄС також запроваджує заборону на транзакції та будь-які операції з портами та шлюзами, що перебувають у власності, під управлінням або контролем фізичних та юридичних осіб, включених до санкційного переліку. Цей захід включає доступ до інфраструктури портів і шлюзів, таких як Амірабад і Анзалі, і надання будь-яких послуг суднам.
Крім того, Рада ЄС ухвалила обмежувальні заходи проти однієї фізичної та чотирьох юридичних осіб.
До переліку потрапила судноплавна компанія Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) та її директор Мохаммад Реза Хіабані. IRISL є національним морським перевізником Ірану, і протягом багатьох років його судна були задіяні у перевезенні безпілотників для включеного до списку ЄС Корпусу вартових ісламської революції Ірану.
Рада ЄС також внесла до списку три російські судноплавні компанії - MG Flot, VTS Broker та Arapax. Їхні судна беруть участь у перевезенні через Каспійське море зброї та боєприпасів іранського виробництва, в тому числі компонентів БПЛА, для постачання російських військ, що воюють в Україні.
Нагадаємо, у жовтні ЄС оголосив про запровадження санкцій проти трьох іранських авіакомпаній, чотирьох компаній і семи фізичних осіб через постачання іранських балістичних ракет і безпілотників до Росії.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна не надавав Росії балістичних ракет.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна масштабувала виробництво ракет Р-360 «Нептун» з удосконаленням для ураження цілей на далеких відстанях - Умєров
ТОП-НОВИНИ
|У Франції прокоментували можливість дати дозвіл Україні на удари вглиб РФ
|Зараз тривають випробування 4 видів ракет, розроблених Україною, - Зеленський
|NYT: Байден дозволив Україні удари углиб Росії ракетами ATACMS
|Зеленський: За Трампа війна закінчиться швидше
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів із запізненням на пів року
|МЗС Росії: Удари ATACMS по РФ означатимуть пряму участь США у війні
|ЦАХАЛ ліквідував головного пропагандиста «Хезболли»
|Найбільший хімічний концерн Польщі займеться виробництвом вибухівки
|Хорватія поставить Україні танки М-84 та БМП М-80 на 150 млн євро
|Британія посилила санкції проти Ірану через допомогу Росії
|МЗС Італії про удари по території РФ: Позиція щодо використання зброї Україною не змінилася
Бізнес
|Через Трампа люди тікають із Twitter/X: кількість користувачів соцмережі Bluesky стрімко зростає
|Міжнародна Рада фінстабільності: ШІ може становити загрозу для фінансових ринків
|Renault переосмислить інтер'єри своїх електромобілів
|ЄС оштрафував Meta на 797 млн євро за зловживання
|Дистанційні працівники сплять всього на 24 хвилини довше, ніж офісні
|Провідні ШІ-компанії зіткнулися зі складнощами під час розробки нових моделей
|Microsoft перестане підтримувати стандартні застосунки пошти та календаря з Windows 11 до кінця року - на заміну прийде Outlook