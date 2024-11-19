Фінська компанія каже про несправність свого кабелю зв’язку під Балтикою

Фінська компанія Cinia повідомила про проблеми зі своїм кабелем зв'язку, що проходить дном Балтійського моря і сполучає Фінляндію з Німеччиною.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

18 листопада компанія Cinia, що створює та обслуговує оптоволоконні мережі, повідомила про проблему зі своїм кабелем C-Lion1, що сполучає Фінляндію з Німеччиною. Причина проблеми ще невідома.

Довжина кабелю складає 1173 км, він пролягає від затоки біля Гельсінкі до Ростока у Німеччині. Цей кабель, запущений у 2016 році - єдиний підводний кабель зв'язку, що пролягає напряму до Центральної Європи.

Також зазначають, що він пролягає поруч із нефункціонуючим російським "Північним потоком" - на етапі проєктування так зробили для зручності монтажних робіт.

Нагадаємо, восени 2023 році у Фінській затоці зазнав пошкоджень підводний трубопровід з Фінляндії до Естонії та кабель оператора зв'язку. Винуватцем проблеми вважають китайське судно, яке могло порвати їх якорем, що волікся по дну. Розслідування інциденту досі триває.

Водночас на Заході дедалі більше говорять про те, що підводні комунікації та енергетична морська інфраструктура можуть стати цілями гібридних атак Росії та що такі об'єкти дуже важко захистити.