Російський «Газпромбанк» може потрапити під блокуючі санкції: йому заборонять будь-які операції з американськими банками

Останній із великих державних банків Росії, який зберігає доступ до системі SWIFT і розрахунків у основних світових валютах, стане об'єктом нових санкцій США. Так, Білий дім розглядає можливість включення до санкційних списків "Газпромбанку" - третього за розміром активів банку в Росії, який є хабом для газових розрахунків з Європою.

Про це пише Nikkei з посиланням на знайомих із питанням посадовців, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, "Газпромбанк" може потрапити під блокуючі санкції: йому заборонять будь-які операції з американськими банками.

Рішення щодо санкцій буде ухвалено до кінця листопада - США повідомили про це партнерів по G7.

"Газпромбанк", що на третину прямо належить "Газпрому", а ще на 40% - його пенсійному фонду, досі не підпадав під жорсткі західні обмеження: у США йому заборонено лише залучати капітал на борговому ринку, хоча під блокуючими санкціями знаходяться його топменеджери та дочірня ІТ-компанія.

У Євросоюзі "Газпромбанк" також уникнув чорних списків, а обмеження проти банку запровадила лише Велика Британія.

У результаті банк міг стати одним із головних операторів гігантських запасів валюти, які Кремль накопичив за кордоном після того, як активи Центрального банку Росії на Заході були заморожені.

На середину 2024 року ці "тіньові резерви" досягли $180 млрд, оцінював науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге. На його думку, ці гроші можуть бути використані для оплати критичного імпорту або підтримки курсу рубля, якщо ситуація в російській економіці радикально погіршиться.

З початку 2023 року у "Газпромбанку" виникли проблеми з операціями в доларах після того, як американські JPMorgan Chase Bank та Bank of New York Mellon (BoNY) закрили йому кореспондентські рахунки.

Згідно з повідомленням на сайті банку, зараз йому, як і раніше, доступні перекази в євро, а також у китайських юанях та казахстанських тенге.

Раніше Україна неодноразово закликала західних партнерів запровадити санкції проти російського "Газпромбанку" і відключити його від SWIFT. Проте ані США, ані ЄС не зробили цього, оскільки саме цей банк було визначено урядом РФ для розрахунків за російський газ.