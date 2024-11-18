Експорт зброї з Німеччини може перевищити рекордний 2023 рік

Цьогоріч обсяги німецького експорту зброї та військової техніки, ймовірно, перевищать рекордний рівень 2023 року. З 1 січня до 15 жовтня 2024 року уряд ФРН видав 4163 дозволи на продаж за кордон озброєнь на загальну суму 10,9 мільярда євро. Про це в неділю, 17 листопада, повідомляє агенція dpa з посиланням на відповідь міністерства економіки на запит депутатки Бундестагу від "Союзу Сари Ваґенкнехт" (ССВ) Севім Даґделен (Sevim Dagdelen).

З цієї суми 7,2 мільярда євро припадає на зброю. Зростання оборонного експорту Німеччини відбувається головним чином за рахунок постачання Україні, яка вже третій рік обороняється від повномасштабного вторгнення Росії.

У 2023 році обсяг оборонного експорту ФРН становив 12,2 млрд євро

Тільки за перше півріччя 2024 року уряд Німеччини схвалив експорт озброєнь на 4,9 мільярда євро. Рекордний показник німецького експорту озброєнь у 2023 році становив 12,2 мільярда євро.

Авторка запиту до уряду, коментуючи ці цифри, розкритикувала розширення оборонного експорту. Лівопопулістський "Союз Сари Ваґенкнехт" вимагає від влади припинення військової допомоги Україні і початку переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, який розв'язав війну.

Раніше повідомлялося, що до п'ятірки країн, яким ФРН постачає найбільше оборонної продукції, крім України, входять Сінгапур, Індія, Катар, а також - вперше за довгий час - Саудівська Аравія. Протягом кількох років влада Німеччини забороняла відправляти зброю до близькосхідного королівства у зв'язку з участю Саудіської Аравії у війні в Ємені, а також через вбивство журналіста Джамаля Хашоггі в стамбульському консульстві, але ця заборона згодом була пом'якшена.