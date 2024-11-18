У Кремлі сказали, що «варіант заморозки по лінії бойового зіткнення» є неприйнятним для них

У Кремлі відреагували на повідомлення ЗМІ про "мирний план" турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана щодо припинення розв'язаної РФ війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник господаря Кремля Владіміра Путіна Дмитрій Пєсков, якого цитує "Интерфакс".

Пєсков заявив, що пропозиції, які опублікували ЗМІ, є неприйнятними для Росії.

"Варіант заморозки по лінії бойового зіткнення апріорі є неприйнятним для російської сторони", - сказав речник Кремля.

На запитання, чи не обговорювали Путін з Ердоганом такі плани, він відповів негативно.

"Ні, це не обговорювали, і ми звернули увагу на ці публікації, але поки що не володіємо жодними даними щодо цього, не знаємо, про що може йтися", - зазначив Пєсков.

За даними агентства Bloomberg, Ердоган збирається представити свій "мирний план" щодо війни РФ проти України на саміті G20 у бразильському Ріо-де-Жанейро.

Пропозиції Ердогана, зокрема передбачають заморозку бойових дій на поточних позиціях сторін, а також відкладення обговорення питання про вступ України до НАТО щонайменше на 10 років як поступку Путіну.

Нещодавно The Wall Street Journal повідомило, що в оточенні обраного президента США Дональда Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.