Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Макрон не виключив, що погодиться на розмову з Путіним

 

Президент Франції Емманюель Макрон допустив, що може провести телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макрон заявив перед відльотом з Буенос-Айреса, його цитує Le Figaro.

За словами французького президента, він "ніколи не виключав" відновлення переговорів з господарем Кремля.

Водночас Макрон наголосив, що зробить це, "коли контекст і умови будуть відповідними".

На тлі нещодавньої масованої ракетної атаки на Україну Макрон зазначив, що Путін "не хоче миру" і "не готовий до переговорів".

"Після цієї атаки, однієї з найінтенсивніших з початку конфлікту, я думаю, ясно, що наміри президента Путіна полягають в інтенсифікації бойових дій", - сказав він.

У цьому контексті, додав Макрон, "ми повинні виконувати наші зобов'язання перед українцями, іншими словами, дозволити їм вести цю війну, постачаючи зброю та обладнання".

Коментуючи дзвінок німецького канцлера Олафа Шольца Путіну, Макрон сказав: "Я думаю, що кожен лідер абсолютно вільний у своїх ініціативах".

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Тоді президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

Своєю чергою прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі нещодавньої масованої ракетної атаки РФ на Україну зазначив, що вона довела недієвість телефонної дипломатії.

А британський прем'єр Кір Стармер зазначив, що сам не планує говорити з Путіним.
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2796
  0,0350
 0,08
EUR
 1
 43,6532
  0,1855
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0152  0,04 0,09 41,6648  0,06 0,15
EUR 43,4087  0,03 0,06 44,2065  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3450  0,08 0,20 41,3600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес