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Нові номінації Трампа: нафтовик очолить енергетику, критик Big Tech – комісію зі зв'язку
11:57 18.11.2024 |
Дональд Трамп, якого обрали наступним президентом США, висунув кандидатуру Кріса Райта, який керує фрекінговою компанією Liberty Energy, на посаду голови Міністерства енергетики. А головою Федеральної комісії зв'язку (FCC) стане Брендан Карр, який є критиком великих технологічних компаній (Big Tech), пише Financial Times.
Коментуючи ці номінації, Трамп сказав, що Райт - піонер американської сланцевої революції. Карра він назвав воїном за свободу слова.
Райт неодноразово висловлювався у медіа про те, що кліматичної кризи не існує, як і енергопереходу, а життя на планеті неможливе без вуглекислого газу. Водночас він підтримує альтернативні способи одержання енергії. Він займається розробкою малих модульних реакторів, вкладає гроші у геотермальні проєкти.
Карр є автором розділу в документі Project 2025 від Heritage Foundation, де пропонує обмежити юридичний захист інтернет-компаній (так званий Розділ 230), який захищає онлайн-платформи від відповідальності за контент, розміщений користувачами.
Голови федеральних агентств та міністерств у США мають бути затверджені Сенатом - верхньою палатою Конгресу. Більшість у ній має Республіканська партія, від якої балотувався Трамп.
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