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Учетверо потужніший за HIMARS: Lockheed Martin представив прототип нової реактивної системи залпового вогню
11:47 18.11.2024 |
Американський оборонний концерн Lockheed Martin представив прототип нової реактивної системи залпового вогню, яка буде вчетверо потужнішою за HIMARS.
Поки що безіменна установка на базі вантажівки 10×10 MKR18 LVSR була представлена на виставці Human-Machine Integration Summit IV.
Нова система вирізняється універсальністю і може запускати до двадцяти керованих реактивних снарядів GMLRS калібру 227-мм, що значно більше, ніж у M142 HIMARS, яка може використовувати лише шість таких ракет.
Установка універсальна, кожна капсула нової РСЗВ вміщує до шести ракет GMLRS, дві PrSM або одну ATACMS. Вона застосовує як ударне озброєння, наприклад, перехоплювачі класу "земля-повітря", так і балістичні ракети малої дальності.
Експерти зазначають, що на відміну від HIMARS, нова пускова установка менш мобільна й орієнтована на створення більш потужної вогневої позиції з можливістю забезпечення комплексної оборони. Платформа також може бути інтегрована в армійську систему бойового управління IBCS для підвищення ефективності протиповітряної та протиракетної оборони.
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