Чорногорія планує запровадити візи для росіян і білорусів на вимогу ЄС

Чорногорія збирається запровадити візи для громадян Росії та Білорусі, щоб розпочати реформи у сфері візової політики, включно із гармонізацією з правилами, що діють у Шенгенській зоні. Про це пише портал Dan із посиланням на джерела в уряді Чорногорії.

Влада країни чекає офіційного запиту Євросоюзу, який блок має надіслати країнам-кандидатам на членство в ЄС.

У межах цього курсу візовий режим також потрібно буде ввести для Індії, Ірану, Китаю, Пакистану, Туреччини тощо. Але через війну з Україною Росія перебуває на чолі списку країн, чиї громадяни мають втратити можливість вільно в'їжджати до Чорногорії.

Якщо Чорногорія запровадить візовий режим для Росії та Білорусі, це може вплинути на нинішній приплив російських туристів і резидентів, а також на їхній значний внесок в економіку країни.

Однак адаптація до Шенгенської політики необхідна для реалізації прагнень Чорногорії щодо євроінтеграції.

Джерела видання зазначають, що влада може спробувати досягти конкретних домовленостей для окремих країн, але шанси на те, що ЄС погодиться зробити виняток, невеликі.

За даними МВС Чорногорії, в країні проживає понад 26 000 громадян Росії, з яких 1146 - мають постійне місце проживання, що робить їх найбільшою групою іноземних громадян із регламентованим проживанням у країні.

У 2023 році Чорногорію відвідали 246 000 росіян. Вони пробули там у середньому 15 днів і стали рекордсменами за кількістю ночівель (3,7 млн).