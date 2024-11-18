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АНАЛІТИКА

Банк розвитку Ради Європи надає Україні нову позику на 200 млн євро

 

Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалила новий проєкт для України "Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні". Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Проєкт передбачає виділення Україні 200 млн євро кредиту на фінансування бюджетних видатків для виплат ВПО.

Зокрема, виплати підуть на забезпечення тимчасового проживання, фізичну реабілітацію, безплатне харчування дітей ВПО у дошкільних, шкільних і професійно-технічних навчальних закладах, а також на допомогу у працевлаштуванні в нових регіонах.

Проєкт є третьою операцією БРРЄ з моменту офіційного приєднання України до Банку у червні 2023 року. Загальний обсяг схваленого для України фінансування становить 400 млн євро.

У секторі охорони здоров'я реалізується проєкт "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (Heal Ukraine). Україна вже отримала перші транші від Банку у розмірі близько 16 млн євро. Гроші спрямовуються на покриття виплат за програмою медичних гарантій і відновлення доступу громадян до первинної медико-санітарної допомоги.

У секторі відновлення впроваджується проєкт "HOME. Компенсація за знищене майно" загальним обсягом 100 млн євро, з яких 70 млн євро вже отримано. Станом на початок листопада 2024 року в межах проєкту профінансовано 1741 житловий сертифікат на 2,9 млрд грн, що дозволило українцям придбати понад 1400 об'єктів нерухомості. До кінця листопада цього року Україна отримає другий транш у розмірі 30 млн євро.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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