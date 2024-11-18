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АНАЛІТИКА

КНДР поставила Росії артилерію та далекобійні РСЗВ - ЗМІ

КНДР поставила Росії артилерію та далекобійні РСЗВ - ЗМІ

 

На тлі відправки до Росії понад 10 тисяч своїх солдатів Пхеньян поставив Москві майже 50 самохідних гаубиць М1978 "Коксан" і 20 модернізованих РСЗВ для контрнаступу під Курськом, повідомляє Financial Times.

Північна Корея могла поставити Росії майже 50 самохідних гаубиць М-1978 "Коксан" та 20 модернізованих 240-міліметрових реактивних систем залпового вогню, що базуються на радянських РСЗВ БМ-27 "Ураган". Про це у суботу, 16 листопада, із посиланням на джерела в українській розвідці повідомляє британська газета Financial Times (FT).

За даними FT, озброєння КНДР вже прибуло до Курської області для проведення наступу армії РФ за участю північнокорейських солдатів, метою якого є витіснення з регіону підрозділів Збройних сил України (ЗСУ).

Фотографії кількох покритих камуфляжною сіткою гаубиць "Коксан" на одній із залізниць у Красноярському краї потрапили до мережі ще у четвер, 14 листопада. Проте аналітикам не вдалося вирахувати конкретну дату, коли було зроблено світлини.

За даними західних та українських військових експертів, Росія зосередила для контрнаступу під Курськом близько 50 тисяч солдатів, серед яких понад 10 тисяч північнокорейських бійців. Солдати КНДР, одягнені в російську форму, проходять на території РФ навчання артилерійської стрільби, піхотної тактики та розчищення окопів, пише газета The New York Times. Президент України Володимир Зеленський 7 листопада заявив, що частина військових КНДР, які перебувають у Курській області, вже вступила в бій із ЗСУ та зазнала перших втрат.

Курська операція ЗСУ

Нагадаємо, ЗСУ розпочали наступ на території Курської області РФ 6 серпня. Президент Зеленський пояснив операцію необхідністю створення на території Росії "буферної зони". На його думку, наступ ЗСУ в Курській області порушив заплановані наступальні операції російських військ, метою яких було розширення зони активних бойових дій на північному сході України.

При цьому в Києві неодноразово заявляли про надання жителям Курської області гуманітарної допомоги та проведення евакуації як у бік України, так і в інші регіони РФ. У вересні російські війська розпочали контрнаступ у регіоні.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: КНДР, Росія
 

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