Фінансові новини
- |
- 16.11.24
- |
- 00:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
КНДР провела випробування дронів-камікадзе, Кім Чен Ин наказав масово виробляти їх
23:51 15.11.2024 |
У Корейській Народно-Демократичній Республіці (КНДР) провели випробування дронів-камікадзе. Диктатор Кім Чен Ин віддав наказ щодо масового виробництва безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як нагадує Reuters, диктатор й раніше керував випробуванням безпілотників-смертників на початку поточного року на тлі швидкого розвитку військового співробітництва з Російською Федерацією (РФ), що викликало питання про те, чи не отримувала КНДР допомогу від партнерів-терористів.
"Кім Чен Ин наголосив на необхідності якомога швидше побудувати систему серійного виробництва і перейти до повномасштабного масового виробництва", - повідомило Корейське центральне інформаційне агентство.
Зокрема диктатор заявив, що конкуренція за використання безпілотників у військових цілях прискорюється в усьому світі й військове керівництво країни визнає їхній успіх у конфліктах різного масштабу.
"Такі об'єктивні зміни вимагають термінового оновлення багатьох частин військової теорії, практики та освіти", - додав він.
Зазначається, що під час випробувань КНДР дрони годинами літали над ключовими районами, включаючи столицю, Сеул, і над безпольотною зоною, що оточує офіс президента Південної Кореї.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Дзвінок Шольца Путіну - скринька Пандори
|Китай вперше відправив РФ зброю для війни проти України. ЄС готує санкції, - FAZ
|Шольц подзвонив Путіну, щоб наполягати на переговорах РФ з Україною
|Україна бореться за звільнення всіх своїх територій - Умєров
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський: За Трампа війна закінчиться швидше
|Зеленський: Дзвінок Шольца Путіну - скринька Пандори
|У Гаазі обговорили створення міжнародної комісії з розгляду заяв для України
|Китай вперше відправив РФ зброю для війни проти України. ЄС готує санкції, - FAZ
|КНДР провела випробування дронів-камікадзе, Кім Чен Ин наказав масово виробляти їх
|Другий транш ЄС на військові потреби України від непередбачених доходів заморожених росактивів може становити EUR1,9 млрд
|Росія оголосила про обмеження на експорт урану до США. Раніше цим погрожував Путін
Бізнес
|Провідні ШІ-компанії зіткнулися зі складнощами під час розробки нових моделей
|Microsoft перестане підтримувати стандартні застосунки пошти та календаря з Windows 11 до кінця року - на заміну прийде Outlook
|YouTube тестує нову функцію Dream Track, яка дасть змогу створювати ремікси ліцензійних пісень для Shorts
|Популярний перекладач DeepL запустив функцію голосового перекладу у реальному часі
|В Україні запустили маркетплейс для просування IT-компаній
|Безпека перемагає дизайн: Hyundai повертає фізичні кнопки в автомобілі
|Google додає підтримку фотографій у форматі RAW в усі додатки для камер Android