КНДР провела випробування дронів-камікадзе, Кім Чен Ин наказав масово виробляти їх

У Корейській Народно-Демократичній Республіці (КНДР) провели випробування дронів-камікадзе. Диктатор Кім Чен Ин віддав наказ щодо масового виробництва безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як нагадує Reuters, диктатор й раніше керував випробуванням безпілотників-смертників на початку поточного року на тлі швидкого розвитку військового співробітництва з Російською Федерацією (РФ), що викликало питання про те, чи не отримувала КНДР допомогу від партнерів-терористів.

"Кім Чен Ин наголосив на необхідності якомога швидше побудувати систему серійного виробництва і перейти до повномасштабного масового виробництва", - повідомило Корейське центральне інформаційне агентство.

Зокрема диктатор заявив, що конкуренція за використання безпілотників у військових цілях прискорюється в усьому світі й військове керівництво країни визнає їхній успіх у конфліктах різного масштабу.

"Такі об'єктивні зміни вимагають термінового оновлення багатьох частин військової теорії, практики та освіти", - додав він.

Зазначається, що під час випробувань КНДР дрони годинами літали над ключовими районами, включаючи столицю, Сеул, і над безпольотною зоною, що оточує офіс президента Південної Кореї.