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АНАЛІТИКА

Росія оголосила про обмеження на експорт урану до США. Раніше цим погрожував Путін

 

Російський уряд запровадив тимчасові обмеження на експорт збагаченого урану до США.

Про це йдеться в повідомленні уряду РФ.

"Ідеться про вивезення збагаченого урану в США або за зовнішньоторговельними договорами, укладеними з особами, зареєстрованими в юрисдикції США. Виняток становлять поставки за разовими ліцензіями, виданими Федеральною службою з технічного та експортного контролю", - сказано в повідомленні.

Як пояснили в російському уряду, рішення ухвадене прийнято за вказівкою президента РФ Владіміра Путіна у відповідь на введені США на 2024-2027 роки обмеження та заборону з 2028 року на імпорт російської уранової продукції.

У вересні Путін заявив, що російський уряд має проаналізувати можливість обмеження експорту на світові ринки стратегічної сировини: урану, нікелю та титану.

"До нас обмежують постачання низки товарів, але можливо, нам теж подумати про певні обмеження. На шкоду лише нічого не потрібно робити", - сказав Путін.

У цьому контексті він зауважив, що "у деяких країнах створюються стратегічні запаси, ще деякі заходи вживаються".

Як повідомлялося, у травні президент США Джо Байден підписав законопроєкт про заборону імпорту російського урану. Водночас він передбачає винятки до 2028 року для підприємств, які були б змушені зупинити ядерні реактори після припинення російських постачань.

Російський "Росатом" не розкривав обсяги експорту урану з РФ за підсумками 2023 року, зазначивши у своєму звіті за минулий рік лише, що компанія займає 17% світового ринку ядерного палива, уранова продукція постачалася ​​33 замовникам із 14 країн.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США, Росія
 

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