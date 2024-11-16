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Канцлер Австрії після припинення поставок «Газпрому»: Не піддамось шантажу Путіна

 

Канцлер Австрії Карл Негаммер запевнив, що після припинення поставок газу до країни російським "Газпромом" вона не залишиться без блакитного палива на час опалювального сезону.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує Kronen Zeitung.

Негаммер підтвердив, що австрійська компанія OMV отримала попередження від "Газпрому" про припинення постачання газу з ранку суботи.

"Це означає, що сталося те, до чого ми готувалися з початку війни в Україні", - додав канцлер Австрії, підкреслюючи, що "ми також показуємо, що не піддамося шантажу з боку Путіна".

Він вказав, що в країни надійне постачання газу з інших джерел, а газосховища заповнені на 93%, що становить річну потребу всієї Австрії. Крім того, Відень уже повідомив про ситуацію Європейській комісії.

"Можу вам обіцяти: ніхто взимку не замерзне, жодна квартира не залишиться холодною!" - наголосив Негаммер.

Про припинення поставок російського газу до Австрії стало відомо після того, як OMV оголосила про припинення платежів "Газпрому" для відшкодування арбітражної винагороди в розмірі 230 мільйонів євро.

В OMV раніше прогнозували подібний варіант і запевняли, що диверсифікували постачання газу за допомогою неросійських джерел, а також додаткових потужностей.
 

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