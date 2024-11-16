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ЗМІ: Розвідувальна спільнота стурбована кандидаткою Трампа у керівники розвідки
23:10 15.11.2024 |
Американська розвідувальна спільнота і їхні європейські колеги висловлюють занепокоєння з приводу намірів обраного президента США Дональда Трампа номінувати Тулсі Габбард на посаду глави Національного розвідувального управління.
Про це йдеться у публікації Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначає агентство, всередині і за межами розвідувальної мережі США більша частина занепокоєння пов'язана з вибором Габбард на посаду директора національної розвідки, особливо з огляду на її прихильність до Росії.
Один зі співробітників розвідки розповів, що вибір Габбард викликав тривогу в лавах співробітників розвідки, які не впевнені в тому, наскільки твердо вона дотримується деяких своїх геополітичних поглядів, і чи не дезінформована вона.
"Наші друзі спостерігають за тим, що відбувається, так само уважно, як і наші вороги, і задаються питанням, що все це значить для провідного гравця в галузі збирання та аналізу глобальних розвідданих", - сказав один із колишніх співробітників американської розвідки, який працював у деяких гарячих точках світу.
Тим часом одне із джерел на Заході повідомило, що після вступу Трампа на посаду в січні може відбутися початкове уповільнення обміну розвідданими, що потенційно може вплинути на "П'ять очей" - розвідувальний альянс у складі США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.
За словами співрозмовника агентства, союзники США стурбовані тим, що всі призначення Трампа йдуть "у неправильному напрямку".
Водночас високопоставлений співробітник європейської розвідки сказав, що розвідувальні органи в країнах Європейського Союзу "будуть прагматичними і готовими адаптуватися до змін".
"Поки що в повітрі немає паніки", - додав посадовець.
Представник європейського оборонного відомства назвав Габбард такою, що "твердо стоїть" на боці Росії.
"Але ми повинні мати справу з тим, що в нас є. Ми будемо уважні", - сказав посадовець.
Своєю чергою кандидат Трампа на посаду держсекретаря Марко Рубіо захистив номінацію Габбард, назвавши її "революційним вибором, який має шанс дійсно здійснити позитивні зміни".
Але деякі інші республіканці були більш стриманими. Відповідаючи на запитання про кваліфікацію Габбард, член Комітету з питань розвідки, сенатор Джон Корнін сказав: "Ми виконаємо свою роботу, перевіримо кандидатів і приймемо рішення. Це конституційний обов'язок Сенату".
Щоб стати директором національної розвідки, Габбард має бути затверджена більшістю зі 100 членів Сенату США, де вона може зіткнутися зі спротивом, резюмує агентство.
Габбард скандально відома тим, що зустрічалась із сирійським диктатором Башаром Асадом, критикувала ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані, а також називала політику США щодо України "другим Афганістаном".
ЗМІ раніше повідомили про занепокоєння у США через кандидатів Трампа на посаду глави Пентагону Піта Гегсета, а також генерального прокурора Метта Гейца.
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