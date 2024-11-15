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Китай збудував свій перший мегапорт у Південній Америці. Відкривати приїхав Сі Цзіньпін
22:48 15.11.2024 |
Китай побудував і запустив у Перу свій перший глибоководний порт у Південній Америці, він стане основним хабом постачання китайських товарів на континент та імпорту ресурсів до Китаю. Про це повідомляє агентство Reuters.
На церемонію відкриття приїхав особисто голова КНР Сі Цзіньпін, який здійснює дипломатичне турне країнами Південної Америки.
Порт Чанкай знаходиться за 80 км від Ліми. Поки що Китай вклав у проєкт $1,3 млрд і збільшить інвестиції до $3,5 млрд. Порт на 60% належить китайській держкомпанії Cosco Shipping Ports і на 40% перуанської компанії Volcan Compañía Minera. Конгрес Перу навіть ухвалив спеціальний закон, що надає Cosco виняткове право користування портом.
На початковому етапі порт оброблятиме близько мільйона контейнерів на рік. Очікується, що порт приноситиме близько $4,5 млрд щорічного доходу і в ньому буде зайнято понад 8000 осіб.
Відкриття порту скорочує морський шлях із Перу до Китаю з 40 до 23 днів.
Також у планах Китаю побудувати за $3,5 млрд залізничну мережу з перуанського порту до Бразилії.
Китай активно інвестує у Перу з 2009 року, коли країни підписали угоду про вільну торгівлю. За цей час китайські компанії вклали близько $24 млрд у гірничодобувні й енергетичні проєкти у цій південноамериканській країні.
У Reuters зазначають, що великі інвестиції Китаю в перуанський порт викликали тривогу у Вашингтоні. Генерал Лора Річардсон, колишня очільниця Південного командування США, на початку цього місяця попередила, що Чанкай може використовуватися китайським флотом і для збирання розвідданих.
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