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АНАЛІТИКА

У Пентагоні шоковані наявним у бойовиків-хуситів арсеналом зброї

 

У Пентагоні заявили, що єменські бойовики-хусити володіють дедалі більш досконалим озброєнням, в тому числі ракетами, які "можуть робити речі, що просто вражають".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення Білл Лаплант, якого цитує Axios.

За його словами, хусити "стають дедалі страхітливішими".

"Я інженер і фізик, і всю свою кар'єру пов'язаний з ракетами. Те, що я бачив з того, що зробили хусити за останні шість місяців, мене просто шокувало", - зазначив представник Пентагону.

За даними порталу, через ракетний арсенал, який з'явився у хуситів, угруповання загрожує практично кожному судну, яке проходить Червоним морем, - як цивільному, так і військовому. Деякі з них навіть були потоплені.

Зокрема, кілька днів тому були атаковані два есмінці ВМС США, коли вони проходили через Баб-ель-Мандебську протоку, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою.

Минулого місяця у США заявляли, що мають намір зберігати військову присутність у регіоні Червоного моря, щоб разом із коаліцією інших країн забезпечувати захист цивільних суден від атак підтримуваних Іраном бойовиків.

А напередодні стало відомо, що американські військові завдали низки авіаударів по складах зброї хуситів на території Ємену у відповідь на атаки терористів на комерційні судна в Червоному морі.
 

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