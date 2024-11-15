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АНАЛІТИКА

«Президент» окупованої Абхазії пообіцяв відкликати угоду з РФ, що спровокувала протести

 

Так званий "президент" окупованої РФ грузинської Абхазії Аслан Бжанія пообіцяв відкликати проєкт ратифікації інвестиційної угоди з Росією, що спровокувала масові протести.

Як повідомляє "Новости Грузия", пише "Європейська правда", таку заяву від пресслужби Бжанії поширили місцеві ресурси.

У Бжанії заявили, що "готують документ щодо відкликання законопроєкту з парламенту", і що таке рішення ухвалили "для стабілізації ситуації".

Нагадаємо, перед очікуваним голосуванням у "парламенті" Абхазії щодо інвестиційної угоди з Росією там зібрався великий протест.

Голосування вирішили перенести, проте мітингувальники заявили, що не розійдуться, та вимагали провести голосування для відхилення угоди. Протест переріс у сутички.
 

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