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«Президент» окупованої Абхазії пообіцяв відкликати угоду з РФ, що спровокувала протести
17:35 15.11.2024 |
Так званий "президент" окупованої РФ грузинської Абхазії Аслан Бжанія пообіцяв відкликати проєкт ратифікації інвестиційної угоди з Росією, що спровокувала масові протести.
Як повідомляє "Новости Грузия", пише "Європейська правда", таку заяву від пресслужби Бжанії поширили місцеві ресурси.
У Бжанії заявили, що "готують документ щодо відкликання законопроєкту з парламенту", і що таке рішення ухвалили "для стабілізації ситуації".
Нагадаємо, перед очікуваним голосуванням у "парламенті" Абхазії щодо інвестиційної угоди з Росією там зібрався великий протест.
Голосування вирішили перенести, проте мітингувальники заявили, що не розійдуться, та вимагали провести голосування для відхилення угоди. Протест переріс у сутички.
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