Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Сбербанк» РФ підняв ставки за іпотекою до майже 30% – росЗМІ

 

"Сбербанк", найбільший іпотечний кредитор Росії, вже вдруге за місяць значно підвищив ставки за іпотекою - до понад 28%.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

Так, з 15 листопада вони зросли на 3,5 відсоткові пункти, що призвело до нових показників: мінімальна ставка на вторинному ринку тепер становить 28,1%, на первинному - 28,4%. Загалом, з початку жовтня ставки за іпотекою в "Сбербанке" піднялися на 7,4%.

Такі високі ставки ринок РФ не бачив з початку 2000-х років, коли інфляція в Росії була двозначною, а ключова ставка Центрального банку перевищувала 20%. Причиною таких змін у "Сбербанку" пояснюють загальним зростанням ключових ставок регулятора.

Але навіть при наявних ставках, близько 40% усієї виданої іпотеки все ще припадає на ринкову, хоча загальний обсяг видачі кредитів знизився на 20%.

За даними Центрального банку РФ, у вересні видача ринкової іпотеки скоротилася на 14,3%, до 103,7 млрд рублів, що склало понад 70% усіх житлових кредитів за місяць.

Після змін у програмах пільгового кредитування, починаючи з липня, обсяги видачі іпотеки впали майже вдвічі.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2446
  0,0967
 0,23
EUR
 1
 43,4677
  0,4822
 1,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9788  0,08 0,20 41,6023  0,08 0,18
EUR 43,3808  0,23 0,53 44,1500  0,26 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2625  0,01 0,02 41,3000  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес