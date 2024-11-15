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«Сбербанк» РФ підняв ставки за іпотекою до майже 30% – росЗМІ
17:07 15.11.2024 |
"Сбербанк", найбільший іпотечний кредитор Росії, вже вдруге за місяць значно підвищив ставки за іпотекою - до понад 28%.
Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.
Так, з 15 листопада вони зросли на 3,5 відсоткові пункти, що призвело до нових показників: мінімальна ставка на вторинному ринку тепер становить 28,1%, на первинному - 28,4%. Загалом, з початку жовтня ставки за іпотекою в "Сбербанке" піднялися на 7,4%.
Такі високі ставки ринок РФ не бачив з початку 2000-х років, коли інфляція в Росії була двозначною, а ключова ставка Центрального банку перевищувала 20%. Причиною таких змін у "Сбербанку" пояснюють загальним зростанням ключових ставок регулятора.
Але навіть при наявних ставках, близько 40% усієї виданої іпотеки все ще припадає на ринкову, хоча загальний обсяг видачі кредитів знизився на 20%.
За даними Центрального банку РФ, у вересні видача ринкової іпотеки скоротилася на 14,3%, до 103,7 млрд рублів, що склало понад 70% усіх житлових кредитів за місяць.
Після змін у програмах пільгового кредитування, починаючи з липня, обсяги видачі іпотеки впали майже вдвічі.
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