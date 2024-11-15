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Прямі іноземні інвестиції в Китай у січні-жовтні знизилися на 29,8%
16:43 15.11.2024 |
Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ, FDI) в економіку материкового Китаю в січні-жовтні скоротився на 29,8% порівняно з тим самим періодом минулого року і становив 693,21 млрд юанів ($96,3 млрд), за даними міністерства торгівлі країни.
На високотехнологічне виробництво припало 80,18 млрд юанів, що становить 11,6% загального обсягу вкладень.
Тим часом ПІІ Німеччини в КНР у січні-жовтні зросли на 7,5% у річному вираженні, Австралії - на 6%, наводить дані відомства агентство "Сіньхуа".
При цьому за 10 місяців у країні було зареєстровано 46,893 тис. нових підприємств за участю іноземного капіталу, що на 11,8% перевищує показник за аналогічний період 2023 року.
Як повідомлялося, обсяг ПІІ за підсумками 2023 року знизився на 8% і становив 1,13 трлн юанів.
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