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Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП ЄС у 2024 році до 0,9%
12:42 15.11.2024 |
Європейська комісія (ЄК) погіршила прогноз зростання економіки Європейського союзу в 2024 році до 0,9% з 1%, які очікувалися раніше.
Прогноз збільшення ВВП єврозони цього року залишено на рівні 0,8%.
У 2025 році Єврокомісія очікує зростання ВВП єврозони на 1,3%, Євросоюзу - на 1,5%. Травневий прогноз передбачав підйом на 1,4% і 1,6% відповідно.
За матеріалами:
Економічна правда
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