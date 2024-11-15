Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП ЄС у 2024 році до 0,9%

Європейська комісія (ЄК) погіршила прогноз зростання економіки Європейського союзу в 2024 році до 0,9% з 1%, які очікувалися раніше.

Прогноз збільшення ВВП єврозони цього року залишено на рівні 0,8%.

У 2025 році Єврокомісія очікує зростання ВВП єврозони на 1,3%, Євросоюзу - на 1,5%. Травневий прогноз передбачав підйом на 1,4% і 1,6% відповідно.