Bloomberg: США розслідують зв’язки найбільшого світового банку з олігархом Керімовим

Державні органи США розслідують зв'язки найбільшого світового інвестиційного банку Citigroup з російським підсанкційним олігархом і політиком Сулейманом Керімовим. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Розслідування, що проводить Міністерство юстиції, ФБР і Податкова служба, зосереджене на співпраці Citigroup з Heritage Trust, що володіє активами Керімова, каже джерело видання.

Зазначається, що частиною розслідування є вивчення політики Citigroup щодо боротьби з відмиванням грошей і систем, що діють для запобігання фінансовим злочинам.

Регулятори останніми роками карали Citigroup за недоліки в управлінні ризиками та контролем. У липні Федеральний резерв заявив, що банк не досяг достатнього прогресу у вирішенні двох наказів про згоду, отриманих ним у 2020 році, і наклав на нього штраф у розмірі $136 млн.

"Citi прагне вести весь бізнес з максимальною увагою до дотримання всіх чинних законів і нормативних актів. Водночас ми активно завершуємо майже весь наш інституційний банківський бізнес в Росії, за винятком операцій, необхідних для виконання решти законодавчих і регуляторних зобов'язань, а також продовжуємо закривати наш російський споживчий банківський бізнес", - відповіли у компанії.

Керімов - російський мільярдер, який, як раніше заявляли США, наживався на корупції в уряді. Його статки складають близько $9,7 млрд.