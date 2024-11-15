Трамп висунув своїх адвокатів на посади заступника генпрокурора США та його помічника

Дональд Трамп визначився, хто має стати заступником генерального прокурора та хто буде у нього у помічниках. Ними стануть безпосередньо адвокати обраного президента США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трамп оголосив у четвер, що кандидатом на посаду заступника генерального прокурора США став Тодд Бланш, який представляв його у кількох кримінальних справах. CNN зазначає, що це друга за значимістю посада в американському Міністерстві юстиції.

"Я радий оголосити про те, що Тодд Бланш служитиме заступником генерального прокурора в моїй адміністрації", - сказав Трамп.

Тепер після офіційного висування кандидатури Бланша на посаду заступника генпрокурора, його кандидатуру повинен буде затвердити Сенат.

Видання додало, що заступник генерального прокурора Міністерства юстиції відповідає за управління повсякденними функціями міністерства, а також консультує генерального прокурора з політичних пріоритетів та інших питань.

Чим відомий Бланш

Тодд Бланш відігравав ключову роль у командах захисту Трампа. Як у справі про таємні гроші порнозірки за мовчання про зв'язки, яке закінчилося обвинувальним вироком на початку цього року, так і у федеральному переслідуванні за секретні документи, яке було припинено цього літа. Також Бланш брав участь у федеральній справі 6 січня.

Відомо, що Бланш кілька років пропрацював федеральним прокурором, перш ніж близько десяти років тому почав займатися чесною практикою. Коли минулого року Тодд взяв Трампа як клієнта, він пішов із престижної нью-йоркської юридичної фірми Cadwalader, Wickersham & Taft, де він був партнером.

Ще один вибір Трампа

Крім першого оголошення про кандидата до Мін'юсту, Трамп додав, що обирає Еміля Бове на посаду головного помічника заступника генерального прокурора, тобто Тодда Бланша.

Як пише CNN, Бове був керівником відділу національної безпеки в прокуратурі США щодо Південного округу Нью-Йорка.