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АНАЛІТИКА

Маск почав дратувати оточення Трампа

 

Після виборів в США американський мільярдер Ілон Маск почав дратувати оточення новообраного президента Дональда Трампа. Він нібито поводить себе як співпрезидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC News.

Мільярдер Маск отримав велику перемогу, коли Трамп оголосив, що генеральний директор Tesla та SpaceX разом із Вівеком Рамасвамі очолить новий "Департамент ефективності уряду".

Ця заява, за даними телеканалу, ще більш посилила близькість Маска з Трампом навіть після виборів. Але для деяких людей в оточені Трампа присутність Маска здається надмірною.

До того ж Маск майже постійно присутній у Мар-а-Лаго, будинку Трампа в Палм-Біч, де він бере участь у важливих зустрічах і дзвінках.

Джерела повідомили, що майже постійна присутність Маска в Мар-а-Лаго протягом тижня після дня виборів почала набридати людям, які перебувають у найближчому оточенні Трампа довше, ніж він сам, і які вважають, що він перевищив свою роль у переході.

"Він поводиться так, ніби він співпрезидент і дбає про те, щоб усі це знали... Він упевнений у своїй великій заслузі у перемозі президента. Він намагається змусити президента Трампа відчути себе в боргу. А президент нікому не винен", - сказав один із людей.

Натомість одне з джерел наголосило, що Маск має "свою думку про все" і що він настільки рішуче ділиться ними, що почав дошкуляти інсайдерам Трампа.

"Він хоче виглядати так, ніби має право голосу (навіть якщо цього не має)", - сказало джерело.

Відносини Трампа з Маском

Під час передвиборчої кампанії Маск приймав активну участь в агітуванні за Трампа. Більше того, в одному зі штатів Маску дозволили платити мільйон виборцям, що вагаються.

Нагадаємо, що це не перша подібна заява, щодо впливу Маска на Трампа. Раніше стало відомо, що Маск сильно впливає на призначення в команді Трампа.

Водночас ЗМІ повідомляли, що Маск навіть був присутнім під час телефонної розмови Трампа та українського президента Володимира Зеленського.

Зауважимо, що вчора Трамп призначив Маска головою новоствореного Департаменту урядової ефективності.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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