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Трампу може забракнути голосів для призначення генпрокурора, - CBS
23:40 14.11.2024 |
Новообраному президенту США Дональду Трампу може забракнути голосів для призначення генпрокурора. На цей пост він хоче висунути Метта Гейтца.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента CBS News Скотта Макфарлейна.
Для того, щоб Гейтц отримав посаду генпрокурора, його призначення має спершу погодити американський Сенат.
Але, за даними кореспондента CBS News, сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що знає від п'яти до 10 своїх колег-республіканців, які не проголосують за затвердження Гейтца на посаді генерального прокурора.
Цього було б достатньо, щоб заблокувати призначення, але до офіційного розгляду його кандидатури в Сенаті залишаються тижні, і за цей час багато чого може змінитися.
Гейтц відомий тим, що ініціював відставку спікера Палати представників з його ж партії, що стало першим подібним випадком в історії США. Він займає антиукраїнську позицію та закликав припинити військову та фінансову допомогу Україні.
Окрім цього, Гейтц майже три роки перебував під розслідуванням за звинуваченнями у секс-торгівлі за участю 17-річної дівчини. І хоч його не притягнули до кримінальної відповідальності, комітет з етики Палати представників продовжує розслідування щодо республіканця за звинуваченнями в сексуальних домаганнях та вживанні заборонених наркотиків.
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