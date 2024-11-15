Європарламент закликав ЄС до більш рішучих санкцій проти тіньового флоту Росії

Європарламент ухвалив резолюцію, яка закликає ЄС вжити рішучих заходів проти російського «тіньового флоту».

Про це передає Укрінформ з посиланням на Європарламент.

«Росія використовує старі танкери, які часто не застраховані і перебувають у незрозумілій власності, для експорту сирої нафти та продуктів нафтопереробки за кордон, попри санкції ЄС, G7 та міжнародні санкції. Ця діяльність також породжує побоювання, пов'язані із ризиком катастроф у довкіллі, включаючи масштабні розливи нафти. Як частина системних зусиль з підриву обмежувальних заходів ЄС «тіньовий флот» надає ключову фінансову «лінію життя» для Росії в її ... війні проти України», - йдеться у повідомленні.

В резолюції, ухваленій сьогодні під час пленарного засідання у Брюсселі простим голосуванням, Європарламент закликав до запровадження більш цільових заходів проти цих суден у наступному санкційному пакеті ЄС. Санкції мають поширюватися на всі окремі судна, на їх власників, операторів, менеджерів, фінансовий персонал, на залучені банки та страхові компанії.

Резолюція також вимагає застосовувати системні санкції проти суден, що здійснюють судноплавство у європейських водах без визнаного страхування, та закликає ЄС розвинути свої спроможності у спостереженні, особливо парк дронів та супутниковий моніторинг, та здійснювати за їх допомогою цільові інспекції на морі.

Депутати запропонували країнам-членам визначити порти, здатні приймати підсанкційні судна, що транспортують сиру нафту та скраплений газ (LNG), та вилучати незаконні вантажі без компенсацій.

У цьому ж документі депутати закликали країни «Групи семи» забезпечувати краще виконання цінових обмежень, застосованих проти російської нафти, що транспортується морським шляхом, суттєво знизити це цінове обмеження та усунути прогалини у правовому режимі їх дотримання, які використовуються Росією для перепакування та для продажу нафтових продуктів за ринковими цінами.

Депутати підкреслили, що ефект існуючих санкцій, а також фінансова та військова підтримка України будуть надалі підриватися, поки ЄС продовжує імпортувати російське викопне пальне. Європейські політики закликали ЄС та його країни-члени заборонити весь імпорт російського викопного пального, включаючи скраплений газ. До того ЄС має провести серйозну переоцінку двостороннього співробітництва з третіми країнами, які допомагають Росії обходити обмежувальні заходи ЄС, якщо дипломатичні зусилля виявляться безуспішними.