ЄС закликають внести Росію до фінансового «чорного» списку

Європейський парламент закликає Єврокомісію включити Росію до списку країн із високим рівнем ризикуFATросія списку FATF відмивання грошей та фінансування тероризму. Євродепутати вважають, що Москва фінансує агресивну війну проти України за рахунок корупційних схем, які дають змогу російському режиму обходити міжнародні санкції. Крім того, на їхню думку, в країні фіксується високий рівень корупції та організованої злочинності, яка тісно переплетена з державними структурами.

Цю тему євродепутати обговорили спільно з єврокомісаром з питань фінансових послуг та фінансової стабільності Мейрід Макгіннес під час дебатів, що відбулися у рамках пленарної сесії Європарламенту у Брюсселі у середу, 13 листопада.

У міжнародному "чорному" списку Росії поки що немає

Визначенням та дотриманням стандартів у боротьбі з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму на міжнародному рівні займається організація Financial Action Task Force (FATF). Вона складає "чорні" та "сірі" списки країн, які порушують ці стандарти.

Росія стала учасницею FATF у 2003 році, але у 2023 році її членство було призупинено через війну проти України. З того часу Київ двічі намагався домогтися включення Росії до "чорного" списку FАTF, мотивуючи це тим, що РФ є загрозою для світової фінансової системи та підтримує тісні зв'язки з КНДР та Іраном, уже внесеними до списку організації. Але обидва рази проти цього рішення виступили кілька впливових країн-членів FATF, зокрема Індія, Китай, Саудівська Аравія та ПАР.

Євросоюз загалом дотримується стандартів FATF. Але водночас Брюссель на основі власної методології проводить оцінку фінансових загроз, що потенційно походять від третіх країн, і складає власний "чорний" список держав із високим рівнем ризику відмивання грошей та фінансування тероризму. Якщо країна потрапляє до цього списку, це означає, що під час

фінансових транзакцій банки ЄС будуть застосовувати до клієнтів посилені заходи перевірки.