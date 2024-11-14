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Австрійська компанія відсудила у «Газпрому» 230 млн євро, допускає зупинку поставок з РФ
15:52 14.11.2024 |
Австрійська газова компанія OMV попередила про можливе призупинення поставок газу з РФ після рішення арбітражу на її користь, яке вимагає від російського "Газпрому" відшкодування збитків на суму у 230 млн євро.
Про це йдеться у повідомленні компанії, передає "Європейська правда".
OMV оголосила про позитивне для себе арбітражне рішення за правилами Міжнародної торгової палати щодо нерегулярних поставок "Газпром експорту" та повного припинення поставок до Німеччини у вересні 2022 року.
Арбітраж присудив OMV у її позові до "Газпрому" 230 млн євро як компенсацію збитку плюс відсотки і витрати.
OMV не очікує, що "Газпром" виплатить компенсацію, що може спонукати підконтрольну Кремлю компанію припинити постачання.
"Очікується, що реалізація компенсаційної вимоги призведе до можливого негативного впливу на договірні відносини за австрійським контрактом на поставку газу, включаючи потенційне припинення поставок газу", - йдеться у повідомленні компанії.
Втім, як зазначають у компанії, завдяки послідовній стратегії диверсифікації, OMV успішно створила широке альтернативне постачання газу з неросійських джерел, а також додаткові потужності з постачання газу.
Газовий портфель OMV включає різні джерела постачання з Норвегії та додаткові довгострокові обсяги СПГ.
OMV підтверджує, що компанія може постачати своїм клієнтам узгоджені за контрактом обсяги газу навіть у разі можливого припинення поставок з боку "Газпром експорту". Рівень зберігання газу в газосховищах OMV наразі перевищує 90%.
Міністерство захисту клімату Австрії у липні створило комісію, яка має вивчити контракт енергетичної компанії OMV з російським "Газпромом" - який продовжили у 2018 році до 2040-го - та визначити, чи можна його достроково припинити.
OMV була першою західною компанією, яка підписала договір про постачання газу з тоді ще Радянським Союзом у 1968 році.
Канцлер Австрії Карл Негаммер раніше виправдав продовження постачання газу з РФ, серед іншого, відсутністю альтернатив.
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