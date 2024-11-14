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АНАЛІТИКА

Республіканці здобули більшість у Палаті представників США

 

Республіканська партія за результатами виборів здобуває більшість у Палаті представників США, отримавши щонайменше 218 із 435 місць, повідомляє у четвер, 14 листопада, агенція Associated Press (AP). Раніше республіканці здобули більшість і у Сенаті, отримавши там 53 місця. Таким чином Республіканська партія, представником якої є новообраний президент США Дональд Трамп, контролюватиме обидві палати Конгресу США.

Втім, як наголошується в публікації АР, за наявності незначної більшості ефективне функціонування Палати представників не гарантоване. Останні два роки контролю республіканців у Палаті представників охарактеризувалися внутрішньою боротьбою, оскільки жорсткі консервативні фракції намагалися здобути вплив і владу, відкрито кидаючи виклик партійному керівництву.

Хоча нинішній лідер республіканців у Палаті представників Майк Джонсон - часом за допомогою Трампа - значною мірою приборкав відкриті бунти проти свого керівництва, праве крило партії після перемоги Трампа на виборах перебуває на підйомі і має великі амбіції, наголошує AP.

Республіканська більшість також залежить й від невеликої групи законодавців, які виграли вибори, балотуючись як помірковані, наголошується у публікації АР. Наразі неможливо прогнозувати, чи підтримають вони деякі з найекстремальних пропозицій Трампа і його соратників.

Сенат може зберегти певну незалежність від Трампа

Напередодні республіканці обрали своїм головою у Сенаті сенатора від Південної Дакоти Джона Туна. Він отримав більшу підтримку від однопартійців, ніж його конкурент - сенатор від Техасу Джон Корнін.

Як пише агенція Reuters, обрання Туна є ознакою того, що Сенат може зберегти певний ступінь незалежності від Трампа, коли республіканці контролюватимуть Білий дім і обидві палати Конгресу.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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