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У Німеччині визначився фаворит у канцлери перед виборами
13:49 14.11.2024 |
Чинний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в останньому опитуванні обійшов за рівнем підтримки на посаду канцлера не тільки чинного очільника уряду Олафа Шольца, а і лідера опозиції Фрідріха Мерца.
Відповідні дані опитування від інституту Forsa наводить Bild, пише "Європейська правда".
Опитування показало, що 39% респондентів хотіли б бачити Пісторіуса канцлером, лідера опозиційного ХДС Мерца - 25%.
Навіть серед прихильників ХДС/ХСС Пісторіус користується підтримкою 22% респондентів.
Серед прихильників Соціал-демократичної партії Німеччини 58% опитаних хотіли б бачити кандидатом у канцлери чинного міністра оборони, тоді як Шольца підтримують 30%.
Лише 13% усіх виборців, які мають право голосу, вважають, що Шольц також має бути кандидатом на посаду канцлера від своєї партії на майбутніх виборах.
Опитування також показує, що якщо Пісторіус може набрати очки і в політично-консервативному таборі, то Мерц не має шансів у лівому спектрі: тільки 2% прихильників СДПН і "Зелених" обрали б Мерца у потенційному протистоянні з Пісторіусом.
Наразі попри розвал уряду Шольца його Соціал-демократична партія планує залишити чинного канцлера своїм головним кандидатом на майбутніх виборах.
Опитування свідчать, що більш ніж половина німців виступають за швидкі дострокові вибори. Також опитування прогнозують найкращий результат на виборах головній опозиційній партії Християнсько-демократичний союз.
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