ЄІБ запустить глобальну ініціативу щодо «зелених» облігацій

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) за підтримки інших європейських фінансових агентств розвитку, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейської комісії запустить глобальну ініціативу щодо «зелених» облігацій.

Про це у четвер на конференції ООН зі зміни клімату COP29 в Баку сказав віцепрезидент ЄІБ Амбруа Файоль під час панельної дискусії на тему «Глобальна фінансова система: розширення фінансування кліматичної активності», передає Укрінформ із посиланням на Trend.

«ЄІБ за підтримки інших європейських фінансових агентств розвитку, ЄБРР та Європейської комісії запустить глобальну ініціативу щодо «зелених» облігацій, оскільки «зелені» облігації не часто випускаються в країнах, що розвиваються. Багато країн, що розвиваються, досі не випустили жодної «зеленої» облігації, і ми хочемо це змінити, оскільки проєкти, які могли б бути профінансовані через «зелені» облігації, існують», - сказав він.

За словами Файоля, ЄІБ створив фонд, у якому буде один мільярд євро капіталу від державних установ та два мільярди старших облігацій, які будуть підписані приватними інвесторами.

«Це дозволить фонду випускати «зелені» облігації, які, як ми сподіваємося, допоможуть профінансувати до 20 мільярдів євро на проєкти в тих країнах, де ми поки що не бачили значного розвитку у цій сфері», - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 11 листопада, в азербайджанській столиці Баку розпочала роботу конференція ООН зі зміни клімату COP29. Вона триватиме до 22 листопада.