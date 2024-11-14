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АНАЛІТИКА

Реальні доходи населення в ОЕСР у II кварталі зросли на 0,4%

Реальні доходи населення в ОЕСР у II кварталі зросли на 0,4%

 

Реальні доходи населення країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у другому кварталі 2024 року зросли на 0,4% порівняно з попередніми трьома місяцями, повідомляється у звіті ОЕСР.

У першому кварталі, згідно з переглянутими даними, підйом становив 1,3%, а не 0,9%, як було оголошено раніше.

Реальний ВВП у розрахунку на душу населення у квітні-червні збільшився на 0,3%, як і в попередні три місяці.

У G7 підвищення подушних доходів зафіксували всі держави, крім Німеччини та Канади, в яких показник знизився на 0,2%. Водночас дані щодо Японії відсутні.

Серед країн за межами "сімки" найсуттєвіший приріст було відзначено в Португалії (на 2,1%), а найсуттєвіший спад - у Нідерландах (на 2,3%).

У США доходи населення в другому кварталі підвищилися на 0,4% (у січні-березні - на 1,2%), ВВП на душу населення - на 0,6% (на 0,3%).

Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до неї входять 38 держав.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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